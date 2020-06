Urla nella notte, donna percossa dal fidanzato scappa in strada: ambulanza e carabinieri a San Fermo

Aggressione nella notte a San Fermo della Battaglia dove una donna di 32 anni ha raccontato di avere subito percosse e minacce da un uomo con il quale ha una relazione sentimentale. L'allarme è scattato nel cuore della notte, intorno all'una, in via I Maggio, quando alcuni residenti hanno sentito la donna gridare e correre in strada sotto la pioggia. La ragazza, visivamente sconvolta ma anche in uno stato che faceva supporre l'abuso di sostanze alcoliche, chiedeva aiuto a squarciagola. Nel correre è anche inciampata ferendosi al volto.

Alcuni residenti si sono riversati in strada e dopo avere ascoltato il racconto della ragazza (confermato da un amico che era presente sul posto) hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza. I paramedici della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia hanno a loro volta richiesto l'intervento dei carabinieri. La donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna.

