Como, ubriaca in pieno giorno: giovane donna soccorsa in piazza Cavour

Una giovane donna di 29 anni è stata soccorsa in piazza Cavour in pieno giorno. Intorno alle 16.30 è stata vista giacere a terra rantolante. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e diversi agenti della polizia locale. La donna era restia a farsi aiutare ma poi è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Valduce. Il fatto ha creato non poco scompiglio e preoccupazione tra i numerosi passanti.