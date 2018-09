Sviene mentre passeggia nel bosco sopra Bellagio: donna soccorsa

Tanta paura per le condizioni di una donna di 39 anni soccorsa nella mattina di domenica 16 settembre 2018 nei boschi sopra Bellagio. La donna stava camminando con il marito. Durante una normalissima passeggiata lungo un sentiero in località Piano Rancio la donna ha avuto un improvviso malore ed è svenuta. Il marito spaventato ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 aiutati dai vigili del fuoco e da una squadra del Soccorso alpino della delegazione lariana. La donna è stata trasportata in barella fino all'ambulanza ed è stata poi subito portata all'ospedale per accertamenti.