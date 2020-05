Montorfano, mobilitazione per una donna scomparsa: si era addormentata nel bosco

Mobilitazione delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco nella mattinata del 14 maggio 2020 per le ricerche di una donna di 65 anni di Montorfano scomparsa da casa dal giorno prima. I famigliari hanno lanciato l'allarme non vedendo rientrare la donna che era uscita per una passeggiata. Le ricerche si sono concluse per il meglio nella tarda mattinata quando la donna ha fatto rientro nella sua abitazione spontaneamente. Ha affermato di avere sostato in un bosco di Montorfano (zona adiacente a via dei Canneti) e di essersi addormentata. Ha anche raccontato di essersi svegliata di soprassalto a causa del rumore dell'elicottero dei carabinieri impegnato nelle ricerche. La donna è apparsa in buone condizioni fisiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.