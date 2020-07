Una penna al posto del coltello: donna rapinata in centro Como

Rapina in centro città nell giornata del 14 luglio 2020: una donna è stata avvicinata da un giovane che brandiva una penna come se fosse un coltello. Il giovane malvivente ha minacciato la donna costringendola a consegnargli il denaro in suo possesso. Il rapinatore si è poi allontanato velocemente. Tuttavia la vittima ha chiesto l'intervento della polizia ed è riuscita a fornire agli agenti della Squadra Volanti una descrizione del malvivente utile identificarlo. I poliiotti sono riusciti a trovarlo e ad arrestarlo. Si tratta di un 22enne di origine marocchina con diversi precedenti penli e che vive in Italia con regolare permesso di soggiorno. In suo possesso gli agenti hanno trovato la somma di denaro sottratta alla vittima.

