Como, trovata donna morta in casa via Polano

U.C., classe 56, è stata trovata ieri, 21 gennaio 2020, morta in via Polano a Como. Secondo le prime notizie pervenute la donna è stata rinvenuta a terra, a faccia in giù. Il volto era tumefatto e leggermente insanguinato. Probabilmente il decesso della signora è dovuto ad un forte trauma per la caduta a faccia in avanti. Ma il magistrato ha voluto comunque predisporre l'autopsia per fare maggiore chiarezza sulle cause della morte.

Dopo il ritrovamento della 60enne, è intervenuto il 118 e la Squadra Mobile.