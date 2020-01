Como, dramma in via Leoni: trovata una donna morta

Drammatico ritrovamento in via Leoni a Como, in prossimità delk civico 3 (nei pressi della pasticceria Vago): una donna di 49 anni è stata trovata morta in strada. L'allarme è scattato intorno alle 7 del 18 gennaio 2020. Sul posto sono accorse un'ambulanza della Croce Rossa di Como e un'ambulanza, oltre a diverse pattuglie della polizia della Questura di Como.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna sia stata trovata priva di vita in un'auto. Ancora molte incertezze sulla causa della morte. Le forze dell'ordine hanno eseguito gli opportuni rilievi e analisi della scena del decesso per ricostruire che cosa sia successo. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e le indagini.