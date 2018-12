Pusiano, donna trovata morta vicino al lago

Una donna di 73 anni è stata trovata morta a Pusiano, in via Zoli, in prossimità del lago: l'allarme è scattato poco dopo le 10 di giovedì 27 dicembre 2018. Alcuni passanti hanno notato il cadavere e hanno subito allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. Sul posto sono arrivate ambulanza da Erba e automedica da Como. Per la donna non c'era nulla da fare. A Pusiano sono intervenuti anche i carabinieri di Como per accertare le cause della morte e l'identità dell'anziana.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la 73enne, residente a Pusiano, avrebbe avuto un malore. Non risulterebbero, infatti, segni di violenza.

La salma è già stata restituita ai familiari.