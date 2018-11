Donna colpita da malore nel bagno dell'Autogrill di Fino Mornasco: è morta

E' morta la donna di 62 anni colpita da malore nella mattina di mercoledì 31 ottobre 2018 nel bagno dell'Autogrill della stazione di servizio Lario Est sull'autostrada A9 tra Fino Mornasco e Cadorago, come riporta il quotidiano la Provincia. Si tratta di una donna francese. Subito erano stati allertati i soccorsi e nell'area di servizio sono arrivati il personale medico del 118 e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta del bagno in cui si è sentita male la 62enne. La donna è stata portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso ma non c'è stato nulla da fare.