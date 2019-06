Grave malore nella notte: donna morta a Colonno

Malore fatale per una donna a Colonno: è morta intorno alle 2 di domenica 17 giugno 2019 in una zona impervia in via ai Prati. La donna, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata soccora da un elicottero del 118 decollato da Como. Purtroppo, nonostante l'arrivo del personale medico con la massima urgenza, per lei non c'è stato niente da fare ed è deceduta sul posto.

Nella giornata di sabato un altro grave malore aveva stroncato un uomo di 74 anni a Turate, al centro sportivo.