Esce di strada da un tornante con la bici a noleggio: donna soccorsa in una scarpata a Lanzo Intelvi

Se l'è vista davvero brutta la turista di 30 anni, straniera, che poco prima delle ore 15 del 27 aprile 2019 è precipitata in un dirupo dopo essere uscita di strada lungo un tornante con la bicicletta che aveva preso a noleggio. La donna stava percorrendo la provinciale 13 in località Val Mara. La caduta è stata attutita dalla vegetazione. La bicicletta, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco di Como, è rimasta impigliata nei rami delle piante.

Dopo essere stata soccorsa - non senza difficoltà vista la zona impervia - la donna è stata trasportata all'ospedale di Gravedona, malconcia ma non in pericolo di vita.