Donna investita e uccisa da un treno a Saronno: treni fermi sulla linea Como-Milano

Mattinata difficilissima quella del 28 novembre 2019 per alcuni dei pendolari che raggiungono Milano con i treni di Trenord. A causa dell'investimento di una persona tra le stazioni di Rovello Porro e Saronno, i convogli della linea Como - Saronno - Milano, sono stati sospesi.

Treno travolge una donna: morta sul colpo

L'incidente è avvenuto attorno alle 9, all'altezza di via Tolstoj. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia Saronno, i vigili del fuoco di Milano e Varese e il personale del 118, con ambulanza e automedica.

La vittima è una donna di circa 60 anni, per lei, secondo quanto informato dal 118 non c'era nulla fare, è morta sul colpo. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire la dinamica: al momento non è noto se si è tratto di un incidente o di un gesto estremo.

Treni in ritardo fino a 60 minuti

Trenord sul suo sito annuncia che "a causa dell'investimento di una persona, avvenuto tra le stazioni di Rovello Porro e Saronno, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 60 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Sono in arrivo dei bus nella stazione di Saronno, che effettuano spola tra Saronno e Fino Mornasco".