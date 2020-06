Paura a Mariano Comense: donna in carrozzina urtata dal treno al passaggio a livello

Attimi di paura a Mariano Comense per una donna urtata dal treno al passaggio a livello di via Isonzo. La 67enne sarebbe stata urtata accidentalmente, forse mentre era in procinto di attraversare i binari. La forza dell'urto ha scaraventato la donna ad alcuni metri di distanza. Nonostante la violenza dell'impatto i soccorritori, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, hanno trovato la 67enne cosciente. Tuttavia, vista la dinamica dell'incidente è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Milano. I vigili del fuoco sono stati allertati e sono intevrenuti a supporto degli uomini del 118.

