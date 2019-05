Donna accoltellata a Musso: l'aggressore arrestato è il figlio

E' il figlio della donna accoltellata a Musso l'uomo arrestato il 9 maggio 2019 con l'accusa di tentato omicidio. La verità è emersa nelle scorse ore grazie alle indagini dei carabinieri di Menaggio, come riportato dal quotidiano Il Giorno.

L'aggressione giovedì sera: i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione che i due condividevano trovando la donna, una 58enne russa, gravemente ferita. I militari hanno individuato l'aggressore in un romeno 37enne che conviveva con la donna, senza però comprendre immediatamente quale relazione ci fosse tra i due.

In seguito agli accertamenti sarebbe emerso, come scrive il quotidiano, un passaporto falso che ha permesso di ricostruire la vera identità dell'aggressore che sarebbe in realtà il figlio della donna anche lui di nazionalità russa. In corso ulteriori accertamenti come l'esame sul dna per capire la reale compatibilità tra i due vista la situazione così incerta.

Lunedì 13 maggio l'uomo sarà interrogato in carcere. Attese anche risposte dalla donna ferita che quando sarà in grado di parlare con gli inquirenti potrà spiegare cosa sia accaduto.