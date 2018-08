Escursionista inciampa e si ferisce: soccorsa dall'elicottero sui monti di Plesio

Una donna di 69 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata del 21 agosto 2018 sui monti di Plesio, nella Val Menaggio. La donna, residente a Seveso (in provincia di Monza e Brianza) si è infortunata nei dintorni del rifugio Menaggio. Era in escursione con un gruppo di amici ma è scivolata, è caduta e ha riportato traumi alla testa e al volto. Due tecnici della delegazione lariana del Soccorso alpino si trovavano già in zona e quindi, dopo l'allerta in poco tempo sono arrivati sul posto. Nel frattempo è giutno l’elisoccorso da Brescia, disponibile in quel momento. La donna è stata stabilizzata e issata a bordo dell’elicottero, per il trasporto all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.