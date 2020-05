Ritrovata a Como una donna di Cinisello Balsamo. Vagava sotto la pioggia avvolta in una coperta

Questa notte, 11 maggio, la polizia è stata allertata intorno alle 2:20 per la presenza di una donna apparentemente sulla sessantina, avvolta in una coperta in piazzale San Gottardo. Considerando anche le terribili condizioni meteo di questa notte, gli agenti sono arrivati subito sul posto insieme a un ambulanza della Croce Rossa di Como e a un’auto medica. Il personale ha appurato che si trattava di una signora di 59 anni, residente a Cinisello Balsamo, con problemi di salute e probabili blackout di memoria. La signora diceva di essere in strada alla ricerca di un bancomat e per fortuna i documenti hanno permesso di risalire subito alla sua identità e così di avvisare i familiari. Il fratello e la madre sono arrivati a Como e l'hanno riportata a casa, infreddolita ma sana e salva.

