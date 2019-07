Caduta in strada: gravissima donna soccorsa dall'elicottero a San Fedele Intelvi

Una brutta caduta per una donna di 87 anni a San Fedele Intelvi, comune di Centro Valle Intelvi.

Secondo le primissime informazioni, l'anziana è caduta in strada in via 4 novembre. Da chiarire le cause dell'infortunio, forse dovuto a un malore.

Subito sono stati chiamati i soccorsi in codice giallo: a San Fedele è arrivata un'ambulanza, ma è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Le condizioni della donna sono apparse più gravi di quanto sembrasse in un primo momento ed è stata trasportata in ospedale a Gravedona in codice rosso, dunque con la massima urgenza.