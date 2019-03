Caduta in strada sulla Regina: donna soccorsa dall’elicottero a Gera Lario

Paura a Gera Lario per una donna di 69 anni, caduta in strada sulla statale Regina. E' successo poco dopo le 14, forse a causa di un malore. I soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza: a Gera sono arrivate ambulanza e automedica, ma il personale medico ha ritenuto necessario richiedere anche l'intervento dell'elisoccorso. La 69enne è stata portata in codice giallo all'ospedale.