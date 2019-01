Faloppio, caduta in strada: grave donna di 59 anni

Una donna di 59 anni è stata soccorsa a Faloppio in via Cesare Battisti, zona Boscone: secondo le prime informazioni la donna sarebbe caduta per strada per cause da accertare. E' successo poco prima delle 14. Subito sono stati chiamati i mezzi di soccorso e a Faloppio sono arrivate d'urgenza un'ambulanza del Sos di Olgiate e un'automedica da Como. Le condizioni della 59enne sono state giudicate serie dal personale medico, tanto che è stata portata in ospedale in codice rosso al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.