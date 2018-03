Scivola e cade al cimitero di Monte Olimpino: donna all'ospedale

Inizialmente si è pensato fosse una caduta da poco e che la donna si sarebbe presto rimessa in piedi dopo aver rimediato solo una brutta botta, invece non è stato così. Una 74enne è scivolata mentre si trovava all'interno del cimitero di Monte Olimpino, forse a causa della pavimentazione resa scivolosa dall'acqua piovana o forse dopo avere inciampato in un gradino. La donna si è ferita in modo piuttosto serio, tanto è vero che l'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio, giunta sul posto in codice verde, l'ha soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.