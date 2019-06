Grave incidente in montagna a Cavargna sul monte Segor: secondo le prime informazioni raccolte una donna di 57 anni è precipitata in una zona impervia. E' successo poco prima delle 11 di sabato 1° giugno 2019.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 di Como che ha recuperato la 57enne, poi trasportata in codice rosso in ospedale a Menaggio. Allertati anche i carabinieri di Menaggio.