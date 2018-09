Precipita in un dirupo mentre cammina sul sentiero: anziana ferita a Canzo

Incidente in montagna a Canzo nella mattina di mercoledì 26 settembre 2018: una donna di 83 anni è caduta in un dirupo in località Terz'Alpe, sul sentiero geologico.

L'allarme è scattato intorno alle 11. Secondo le primissime ricostruzioni, l'anziana, residente a Carate Brianza (in provincia di Monza e Brianza), stava facendo una passeggiata insieme ad altre persone quando sarebbe stata urtata da una compagna di camminata, perdendo l'equilibrio e finendo nel dirupo. Nella caduta ha riportato traumi al volto e la sospetta frattura di una spalla.

Subito gli amici che erano con lei hanno allertato i soccorsi. Grande la mobilitazione a Canzo dove sono arrivati vigili del fuoco e mezzi di soccorso. In azione squadre dei pompieri di Como e Canzo: lungo l'intervento per recuperare l'anziana.

I vigili del fuoco sono stati infatti impegnati fin oltre le 14. La donna è stata messa in salvo e affidata alle cure del personale medico, intervenuto con un'ambulanza. Dato il luogo impervio è stato ritenuto necessario l'intervento dell'elicottero del 118 che ha portato l'anziana in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Soltanto pochi giorni fa un altro incidente in montagna, sfortunatamente con esito mortale: è successo a Lezzeno, in località Martina, dove un giovane di appena 27 anni, Riccardo Rovelli di Inverigo, è caduto in un dirupo mentre si trovava con un gruppo di amici. Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, è deceduto per le ferite riportate.