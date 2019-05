Como, dramma in via Santa Marta: trovano morto il domestico filippino

Una mattina drammatica quella vissuta in via Santa Marta (3 maggio 2019): un uomo di nazionalità filippina è stato trovato morto in un'abitazione privata. Il filippino0, che lavorava come domestico, si era recato la sera prima nella casa mentre i proprietari erano assenti. Avrebbe dovuto dormire nella villa per poi eseguire all'indomani alcuni lavori domestici. Non è chiaro chi sia stato a rivenire il corpo, ad ogni modo dalle autorità si è appreso che il filippino sarebbe morto per cause naturali.