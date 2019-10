In dogana con 50mila euro nel reggiseno e nei calzini

La Guardia di Finanza del gruppo di Ponte Chiasso ha fermato alla dogana una coppia di italiani, casalinga lei e imprenditore lui, di nazionalità italiana ma da anni residenti in Repubblica Domenicana. I due stavano rientrando in Italia attraverso il valico ferroviario di Chiasso e a un controllo avevano affermato di non avere nulla da dichiarare. Invece nascondevano 50mila euro, importo nettamente superiore a quanto previsto dalle vigenti normative.

La somma era equamente divisa tra i due e nascosta all’interno degli indumenti intimi di lei e dei calzini di lui. Ma sembravano troppo nervosi dopo la richiesta dei finanzieri di perquisire il bagaglio a mano e per questo i militari hanno deciso di proseguire con controlli più specifici. I due hanno poi dichiarato di aver appena prelevato le banconote dal loro conto corrente svizzero per far fronte a spese personali, ma non hanno comunque presentato la dichiarazione valutaria obbligatoria. Quindi le Fiamme Gialle e i Funzionari Doganali hanno fatto alla coppia una multa di 4.500 euro.

Il controllo di reati amministrativi come questo fa parte di una più vasta operazione che vede i finanzieri lariani e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impegnate nella prevenzione di violazioni legate al passaggio illecito di denaro attraverso le frontiere.