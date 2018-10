Dizzasco, il maltempo abbatte un albero e un traliccio

I maltempo ha continuato a causare danni anche in serata. A dizzasco il vento e la pioggia hanno abbattuto un albero lungo la provinciale che nel cadere ha trascinato con se un traliccio del telefono. La strada è rimasta bloccata a lungo in entrambe le direzioni in attesa dell'arrivo dei pronto intervento. I vigili del fuoco e la protezione civile, però, erano impegnati su numerosi altri interventi. Alcune auto sono rimaste bloccate nell'impossibilità di procedere da e verso Schignano.