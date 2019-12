Discoteca abusiva, chiuso il Lido di Menaggio

Le forze dell'ordine hanno chiuso il Lido Giardino di Menaggio dopo un controllo effettuato nella serata tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019. Secondo quanto comunicato dalla Questura di Como i carabinieri della compagnia di Menaggio con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato un controllo mentre era in corso una serata all'insegna di musica e ballo. In poche parole i carabinieri hanno trovato una discoteca abusiva, infatti il locale era privo di autorizzazione ad organizzare serate di questo tipo. Il titolare è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. Non solo, i militari hanno trovato due persone che stavano lavorando senza alcun contratto. Anche per questo motivo il locale è stato multato con sanzioni che in totale arrivano a circa 20mila euro. L'attività è stata temporaneamente sospesa.