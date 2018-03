Discarica a cielo aperto in via Cardano a Como, ma nel degrado spunta un fiore

Una vera e propria discarica a cielo aperto in via Cardano a Como: siamo nel quartiere di Monte Olimpino e come documenta il dettagliato reportage della lettrice di QuiComo Sara Alice Bianchi la situazione non è delle migliori.

Come si vede nelle foto, in mezzo agli alberi, a pochi passi dalla strada, c'è di tutto: una distesa impressionante di bottiglie di plastica, sacchi della spazzatura, stracci, vecchi vestiti. E ancora rifiuti ben più ingombranti che andrebbero smaltiti in una vera discarica e non abbandonati nel bosco: in mezzo alle sterpaglie si vede quel che resta di un elettrodomestico o di un mobiletto e, ancora, si riconosce una vecchia sedia. Il tutto sotto l'occhio di una telecamera, forse installata proprio per monitorare la situazione.

Ma quello che ha colpito di più la nostra lettrice e che dà in qualche modo un pizzico di poesia (e di speranza) è la presenza, in mezzo a tanto degrado, di un bellissimo fiore di elleboro.