Derubata alla stazione di Cucciago

Una donna di 22 anni è stata vittima di uno scippo mentre si trovava in stazione a Cucciago poco prima delle 14 di domenica 7 gennaio 2018. La donna, 22 anni di origine nigeriana, è stata avvicinata da un uomo che ha afferrato la sua borsa e gliel'ha strappata via con violenza. La vittima ha cercato di fermarlo e trattnere la borsa e proprio per questo si è ferita non riuscendo a opporsi alla violenza del delinquente.

Dopo essere stata derubata ha proseguito sul treno per Fino Mornasco dove è scesa e ha chiesto aiuto. Sono intervenuti i carabinieri di Fino che hanno avviato le indagini per individuare lo scippatore. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù.

Il giorno prima su un treno sempre della stessa linea una donna cinese di 64 anni è stata derubata del suo zaino a bordo del treno. In quel caso il delinquente è sceso dal treno a Cucciago ed è fuggito lungo i binari.