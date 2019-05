Scontri derby, giocatore del Lecco aggredito dai tifosi del Como davanti ai figli

Il calciatore del Lecco Ivan Merli Sala aggredito dai tifosi del Como dopo il derby di fuoco di mercoledì 22 maggio 2019, finito in pareggio con l'eliminazione degli azzurri dalla poule scudetto.

Una partita carica di tensione, con scontri tra tifosi lecchesi e polizia prima del match, che ha avuto la spiacevole coda al termine dell'incontro.

Secondo quando riferito dal giocatore ai colleghi di LeccoToday, il giocatore bluceleste ha subito un'aggressione al termine della partita ai giardini a lago, dove si trovava insieme ai suoi bambini, al padre e ad alcuni amici.

L'aggressione

Improvvisamente da un cespuglio sono sbucati otto tifosi comaschi a volto coperto, che hanno intimato a Merli Sala di togliere la felpa ufficiale con i colori del Calcio Lecco. Al rifiuto da parte del giocatore, un supporter lo avrebbe colpito con un calcio. Il difensore non ha riportato conseguenze, ma ha subito lo choc dei propri figli che hanno assistito alla scena; uno di loro, spaventatissimo, è scoppiato in lacrime.

La Polizia, poco distante dal luogo dell'aggressione, è intervenuta qualche istante più tardi, raccogliendo la testimonianza diretta di Merli Sala. Non è escluso che l'episodio abbia sviluppi nei prossimi giorni.