Si aggira per il paese con un coltello e arnesi da scasso: denunciato

SI aggirava per Mariano Comense con fare sospetto nella notte a bordo di un'auto. I carabinieri della Tenenza di Mariano lo hanno notato e lo hanno fermato per un controllo. La perquisizione della vettura ha consentito di scoprire un coltello a serramanico e alcuni arnesi da scasso. L'uomo, un 32enne domiciliato a Mariano Comense ma di nazionalità albanese, è stato denunciato per possesso d'armi e arnesi da scasso.