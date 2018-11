Como, marijuana e coltellini: un cittadino chiama la polizia e fa denunciare due stranieri. Uno era stato già espulso

La polizia ha fermato e denunciato due extracomunitari sorpresi ad aggirarsi in un parcheggio di via Bellinzona a Como con fare sospetto. Anzi, i due erano incappucciati ma sono stati visti da un cittadino che ha allertato subito le forze dell'ordine. Gli agenti dopo essersi fatti dare una sommaria descrizione sono riusciti a rintracciare i due giovani. Si tratta di un marocchino di 27 anni e di un equadoregno di 19 anni. Il primo è risultato avere numerosi precedenti penali tra i quali interruzione di pubblico servizio che inottremperanza alle leggi sull'immigrazione, tanto è vero che era stato già destinatario di un ordine di espulsione da parte del questore di Como. Inoltre il marocchino aveva con sé un coltello a serramanico del quale non ha saputo giustificarne il possesso. L'equadoregno, invece, aveva con sé due coltelli, un paio di cesoie e 8 grammi di marijuana suddivisa in vari involucri. I due sono stati denunciati a piede libero.