Campione d'Italia, si fermano e chiacchierano in piazza: denunciati

Cinque denunciati nel giro di due giorni a Campione d'Italia. Il 14 marzo un uomo albanese, domiciliato nel Marchigiano ma ospite a casa di un connazionale, è stato fermato dai carabinieri per un controllo mentre abbandonava in auto il territorio campionese. Il 26enne non ha saputo fornire motivazioni riguardo ai suoi spostamenti ed è stato, dunque, denunciato per violazione delle disposizioni emanate dal Governo Italiano.

Nella serata del 16 marzo altre quattro persone sono state denunciate poiché stazionavano in piedi in piazzale Milano a Campione d'Italia. I carabinieri li hanno notati mentre erano riuniti e intenti a chiacchierare. Anche loro non hanno potuto giustificare il proprio comportamento e sono stati denunciati per avere violato il divieto di assembramento. Hanno 28, 29, 30 e 39 anni.

