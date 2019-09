Tremezzina, furbetti della casa vacanza sul lago: denunciati 2 francesi

Una coppia di francesi - marito e moglie - è stata denunciata dalla polizia. La divisione amministrativa della Questura di Como è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni che riguardavano rumori e schiamazzi provenienti da una casa di Tremezzina. Si è scoperto che la casa era messa in affitto per turisti senza essere in regola. Di fatto i due francesi affittavano in nero la loro seconda casa mettendola a disposizione dei turisti in vacanza sul lago, ma non dichiaravano né i guadagni né comunicavano alla Questura le generalità dei loro ospiti.

Non comunicare l'identità degli ospiti, infatti, è una grave violazione che può anche sfociare in una denuncia penale.