Cade deltaplano a Lora: ferito il pilota

Paura a Lora, quartiere alle porte di Como, nel pomeriggio di sabato 14 aprile 2018, dove un deltaplano è caduto nei prati della comunità Casa di Gino, in via Oltrecolle 36. Ferito, fortunatamente in maniera lieve, il pilota.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30: secondo le prime informazioni raccolte, alcuni ospiti della comunità hanno visto in cielo il deltaplano planare in evidente difficoltà. Il pilota, forse a causa del vento, avrebbe avuto problemi nel controllare il mezzo, tentando un atterraggio di fortuna. Il velivolo è caduto fortunatamente sui prati che circondano Casa di Gino.

L'allarme è stato dato proprio dagli ospiti e dagli operatori della comunità: sul posto è arrivata in codice rosso un'ambulanza da Lipomo.

Fortunatamente l'uomo, un 36enne di Lainate partito in deltaplano da Laveno, non ha riportato ferite gravi: sembrerebbe alcune contusioni a un braccio oltre a essere rimasto leggermente intontito dalla botta.

E' stato portato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde per accertamenti.