Sorico, deltaplano caduto su un albero: pilota sospeso a 10 metri di altezza salvato dai pompieri

Deltaplano finito su un albero a Sorico: il pilota, un 64enne, è rimasto impigliato tra i rami a un'altezza di circa 10 metri in una zona impervia, in località San Bartolomeo. E' successo sabato 1° giugno 2019.

Forse a causa di una manovra sbagliata l'uomo è finito sulla cima dell'albero. Per trarlo in salvo sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Dongo, Mese e Morbegno. Un intervento lungo e complesso dato il luogo impervio e l'altezza dell'albero: l'allarme è scattato intorno alle 16, ma le squadre sono rientrate solo poco prima delle 19. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota che non ha necessitato neppure del trasporto in ospedale.