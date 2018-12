Raffiche di vento fino a 90 km/h: i danni a Como e provincia

Raffiche di vento a una velocità media tra i 50 e 70 chilometri all'ora ma con punte anche più elevate, come il record registrato dalla centralina del Centro Meteo Lombardo installata nel quartiere di Sgnino a Como: ben 90 km/h la raffica più forte (si tratta del record a livello provinciale per questa giornata di vento).

Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per operazioni di messa in sicurezza soprattutto a causa di persiane e rinchiere pericolanti, come in via Cinque Giornate nel centro storico di Como o in via Carloni. Diversi gli interventi per piante abbattute, come a Vertemate e in altre zone dela provincia. In nessun caso, comunque, si è trattato di situazioni particolarmente gravi.

A Veniano, in via Salvo d'Acquisto, una cittadina ha allertato i carabinieri a causa della caduta di alcune lamiere sulla propria auto.