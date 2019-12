Como, i lavori di riparazione hanno causato danni peggiori: quartieri senz'acqua e gas

A causa dell’intervento necessario per riparare la perdita della rete di teleriscaldamento in via Turati sono stati provocati danni anche alle reti del gas e all’acquedotto. I tecnici di Acsm e di 2i Rete gas si sono immediatamente attivati e sono sul posto insieme a quelli di Comocalor per la riparazione e il ripristino dei servizi interrotti. Si lavorerà a oltranza per risolvere il problema. Acsm nel frattempo sta effettuando manovre di alimentazione sulla rete per limitare al massimo i disagi per le utenze.

In questo momento le zone in cui manca l’acqua sono quelle di Como Sole, via Turati, zona alta di Albate, via Muggio e strade limitrofe.

La protezione civile del Comune di Como con la collaborazione di Acsm sta allestendo due punti di distribuzione di acqua potabile in sacchetti, una in largo Silo e una in piazza d’Armi (parcheggio piscina di Muggiò).

Le famiglie con anziani e/o disabili che non riuscissero a raggiungere i punti di distribuzione possono chiamare lo 031 265555.