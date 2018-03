Omicidio Molteni: la moglie Daniela Rho condannata a 20 anni

Daniela Rho, moglie di Alfio Molteni, architetto ucciso il 14 ottobre 2015 davanti alla sua casa di Carugo, è stata condannata a vent'anni di carcere. E' questa la sentenza arrivata dell'udienza preliminare del processo con rito abbreviato. Per Giuseppe De Martino, invece, la pena è di 14 anni e 8 mesi per avere materialmente partecipato all'agguato in cui ha perso la vita Molteni.

La Rho ha beneficiato dello sconto di un terzo della pena per avere scelto il rito abbreviato, mentre per il suo ex amante, Alberto Brivio, il pubblico ministero Pasquale Addesso ha chiesto l'ergastolo nel processo in Corte d'Assise. Stessa pena richiesta per Vincenzo Scovazzo, accusato di essere uno dei due killer che uccisero a colpi di pistola Alfio Vittorio Molteni.