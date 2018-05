Crollo del tetto nella mattina di lunedì 7 maggio 2018 a Ossuccio, all'azienda ABB. Per cause probabilmente legate al maltempo, è crollata una porzione di solaio.



Nella sede dell'azienda, in via Luigi Vaccani 4, sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno messo in sicurezza l'area. Ingenti i danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.