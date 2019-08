Controsoffitto crolla sulle auto posteggiate nell'autorimessa di un condominio a Como

Intervento urgente dei vigili del fuoco a Como, nella tarda mattinata di mercoledì 21 agosto, per il crollo della controsoffittatura dell'autorimessa di un condominio situato in via Pedemonte.

Il crollo ha interessato una porzione di controsoffitto della dimensione di circa 120 metri quadrati che è collassata sulle auto sottostanti. Fortunatamente non si segnalano feriti. I vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto, hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti.