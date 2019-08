Controlli d'estate, fermati tre ubriachi al volante: uno aveva alcol in corpo 4 volte il consentito

Controlli frequenti sulle strade della provincia da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù. I militari hanno effettuato numerosi posti di controllo negli ultimi giorni fermando decine di veicoli. In particolare i controlli sono stati mirati al contrasto del reato di guida in stato di ebbrezza. Nelle serate del 6 e 7 agosto, i militari del Radiomobile hanno proceduto ai controlli in Orsenigo, Senna Comasco ed Inverigo dove sono stati fermati tre conducenti - due italiani e un marocchino - trovati alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. I tre uomini fermati avevano valori alcolemici, secondo il test dell'etilometro, rispettivamente di 1.65, 2.07 e 1.58 g/l. Il limite, va ricordato, è di 0,50 g/l.