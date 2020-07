Statale Regina: multe salatissime e ritiro immediato del mezzo per chi circola senza assicurazione

Anche durante questo fine settimana – 3/5 luglio 2020 – i carabinieri della stazione di Tremezzina e la polizia locale del piccolo ma importante comune lacustre hanno unito i loro sforzi per contrastare i reati stradali.

Controlli su più di 60 vetture e circa 100 persone che, grazie al tempo magnifico di questi ultimi giorni hanno deciso di affrontare la statale Regina per raggiungere le località sul Lago di Como.

I controlli hanno permesso di individuare 4 automobilisti che circolavano senza assicurazione, “sgarro” che comporta un multa salata - che viene raddoppiata in caso di recidività - e il sequestro immediato del mezzo, che viene rimosso subito con carro attrezzi, sul posto.

Un automobilista poi è stato trovato con una patente straniera non convertita.

Sulla Regina inoltre sono installate diverse telecamere di videosorveglianza del Comune di Tremezzina, con le quali le forze dell’ordine possono continuare la loro attività di controllo anche “non in presenza”.