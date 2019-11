Gioco d'azzardo, controlli a tappeto a Como e provincia: sequestrate 12 slot

Un'intensa attività di controllo in bar e sale slot di tutto il territorio provinciale di Como ha portato al sequestro di 12 macchinette irregolari. I controlli a tappeto sono stati eseguiti da polizia, carabinieri e guardia di finanza in collaborazione con gli uomini dell'Agenzai delle Dogane e dei Monopoli. L’attività di controllo – promossa a livello nazionale dal “Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori”.

Sono stati passati in rassegna ben 62 esercizi in cui sono installate slot e videopoker. In particolare le forze dell'ordine hanno posto l'attenzione sul rispetto della normativa a tutela dei minori e sulle norme in materia di autorizzazioni: sono state elevate 18 contravvenzioni, ed effettuati 13 sequestri amministrativi. Il titolare di una sala slot è stato denunciato per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, mentre 2 cittadini stranieri per possesso di documenti irregolari.