Controlli anti prostituzione: operazione dei carabinieri sulla Novedratese

Operazione anti prostituzione dei carabinieri sulla strada provinciale 32, meglio conosciuta come Novedratese, tra Arosio e Lurago Marinone, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2018.

I militari della compagnia di Cantù sono stati impegnati in un ampio servizio di prevenzione e repressione coordinato dal Comando Provinciale di Como e supportato dalle Compagnie di Como e Menaggio e dal Nucleo Cinofili di Casatenovo (LC). Elevato il numero di risorse dispiegate sui territori di Cantù, Appiano Gentile, Lurago Marinone, Fenegrò, Lomazzo, Cadorago, Bregnano, Cermenate, Carimate, Novedrate, Mariano Comense, Arosio, Turate per far fronte a una serie di fenomeni, tra cui, appunto quello della prostituzione e quello dello spaccio di droga, con lo smantellamento dei bivacchi abusivi degli spacciatori nel Parco Pineta di Appiano.

I controlli

I carabinieri hanno setacciato tutto il tratto di Novedratese che va da Arosio a Lurago Marinone, controllando oltre 25 prostitute, ottenendo importanti risultati in termini operativi e presidiando, in un’ottica di prevenzione, tutto il territorio interessato dal fenomeno. I carabinieri hanno operato dando massima visibilità ai controlli, in modo da ottenere anche una finalità preventiva. Nel corso del servizio sono stati effettuati innumerevoli posti di controllo, identificando oltre 180 persone ed elevando 2 infrazioni per guida in stato di ebbrezza a carico di un cittadino italiano e di un domenicano, ai quali sono state ritirate immediatamente le rispettive patenti di guida.

Un'operazione analoga era stata svolta nell'ottobre 2017 sempre sulla Novedratese, con controlli anti prostituzione e anti droga.