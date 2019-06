Como, controlli nei locali in piazza San Rocco: spaccio di droga in negozio e 20 chili di cibo mal conservato

Controlli delle forze dell'ordine in piazza San Rocco a Como nella serata di giovedì 20 giugno 2019: un'operazione che ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine per la Lombardia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza della Polizia Locale e dell’ATS Insubria. A partire dalle 20 sono stati infatti controllati diversi locali della zona e i relativi clienti.

Un blitz che non è passato inosservato, con numerosi segnalazioni da parte dei cittadini anche alla nostra redazione.

Spaccio di marijuana in negozio

In un locale di generi alimentari ed articoli vari sono stati sequestrati 59 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in 12 dosi cellophanate pronte alla vendita, contenute in una busta insieme ad altri prodotti per l’estetica, posta in uno spazio sottostante il registratore di cassa. Sequestrati anche 230 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il titolare del negozio, O.A., 36enne nigeriano, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato in flagranza di reato per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuta presso la Casa Circondariale di Como. Con provvedimento del Questore di Como, il locale è stato sottoposto a chiusura per 30 giorni.

Cibo mal conservato

Nella stessa serata presso l’esercizio commerciale “Edoardo Kitchen”, adibito alla vendita e somministrazione di cibi, sono stati sottoposti a sequestro circa 20 kg di cibo in pessime condizioni di conservazione.

Espulsioni

Il controllo finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare ha portato, infine, all’identificazione di 27 soggetti dei quali 5 accompagnati in Questura per i controlli di rito, e successivamente espulsi.