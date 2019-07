Como, blitz al Luca's: chiusa via Foscolo

Polizia locale e polizia della Questura di Como sono intervenute nella sera del 19 luglio 2019 al bar Luca's di via Foscolo a Como. Mentre una pattuglia dei vigili sbarrava l'accesso alla via, diversi agenti della squadra volanti della Questura e della polizia locale hanno effettuato approfonditi controlli sia sulla clientela del locale che sul bar stesso. Si è trattato di un blitz a sorpresa. Nella tarda serata di ieri non erano ancora stati resi noti i risultati dei controlli. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, a partire dalle 20.30 circa.

