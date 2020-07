Polizia ai portici dell'ex chiesa di San Francesco: espulsi 5 senzatetto stranieri

Blitz della polizia di Stato della Questura di Como all'ex chiesa di San Francesco: nella mattinata del 6 luglio 2020 sono stati effettuati controlli sulla provenienza di dieci senzatetto che stazionavano sotto il portico della chiesa. Di questi, tre, tra cui un cittadino italiano, un russo e un togolese, sono stati identificati sul posto e sono risultati regolari sul territorio itliano. Gli altri sette sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti. Giunti in Questura, grazie alle impronte, due cittadini somali, inizialmente privi dei documenti, sono risultati in regola con le norme sul soggiorno in quanto richiedenti protezione internazionale, mentre gli altri 5 cittadini stranieri sono risultati tutti noti già noti alla polizia di Como. Per uattro di essi, tutti con qualche precedente di polizia di lieve entità, erano già stati emessi provvedimenti di espulsione: sono stati denunciati e a loro carico è stato emesso un nuovo ordine a lasciare il territorio nazionale. Per questi ultimi,

inoltre, non in possesso di idonei titoli di viaggio, erano state anche avviate le procedure d'identificazione presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e si è in attesa del rilascio dei lasciapassare.

Il quinto, un cittadino del Ghana, con a carico precedenti anche per atti osceni in luogo pubblico, sarà accompagnato nella giornata del 7 luglio 2020 presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.