Nuovi controlli in provincia: espulsi 11 stranieri

La prefettura di Como ha diffusi i nuovi datri relativi ai controlli effettuati nel corso dell'ultima settimana (23-29 novembre 2019) sul territorio provinciale. In totale sono stati impegnati 186 uomini di tutte le forze dell'ordine per un totale di 74 pattuglie che hanno perlustrato il territorio.

Sono stati fermati ben 2.457 veicoli e controllate 607 persone, anche in esercizi pubblici. In tutto sono stati fermati e controllati 82 extracomunitari. Per 10 di loro, risultati essere in Italia irregolarmente, è stato emesso un provvedimento di espulsione. Un altro cittadino straniero ma comunitario è stato invitato ad abbandonare il suolo italiano.

Come detto anche i pubblici esercizi sono stati oggetto di controlli. Ne sono stati verificati 6 e sono stati controllati in tutto 42 avventori. Per quanto riguarda le infrazioni al codice della strada sono state 22 quelle rilevate nel corso della maxi operazione di controllo. Sono state ritirate una patente e due carte di circolazione.