Controlli antidroga nelle scuole: al Setificio marijuana tra le siepi e nei caloriferi

Sono proseguiti a novembre i controlli antidroga della polizia locale presso gli istituti scolastici del capoluogo, nell’ambito del progetto “Scuole Sicure” che vede coinvolti il Comune e la Prefettura di Como. L’accordo siglato nel mese di giugno prevede l’erogazione di un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno per avviare attività di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti da parte degli studenti.

Ispezione al Setificio: marijuana nelle siepi

Nella mattinata del 26 novembre 2019 la polizia locale ha eseguito delle ispezioni all’interno delle aule dell’Istituto “Carcano” di via Castelnuovo con una unità cinofila, grazie anche alla collaborazione del dirigente e dei docenti. Dopo aver atteso l’ingresso degli studenti il personale in uniforme e in borghese è entrato da un ingresso secondario e ha eseguito una bonifica del complesso scolastico.

Quest’anno in totale sono state effettuate verifiche in dieci classi del Liceo Artistico e del Setificio, ma è la prima volta che i controlli vengono eseguiti all’interno di un Istituto. Le ricerche degli agenti e del cane antidroga hanno destato stupore fra gli studenti che hanno assistito, in alcuni casi anche un po’ di apprensione.

Fra le siepi nelle immediate vicinanze dell’ingresso, l’unità cinofila ha fiutato buste di cellophane, opportunamente occultate, contenenti quattro spinelli. La fattiva collaborazione dei docenti ha poi consentito di trovare 1,5 grammi di marijuana occultata vicino ad un termosifone. I ritrovamenti confermano la diffusione del fenomeno fra gli studenti con consumi e cessioni di droghe fra i banchi.

I controlli nelle scuole

Il piano dei controlli prevede per tutto l’anno scolastico attività mirate in città in prossimità degli istituti superiori e nelle zone notoriamente frequentate dai giovani, ove più alto è il rischio della diffusione del fenomeno. I risultati positivi delle prime settimane hanno peraltro spinto ulteriori dirigenti scolastici a richiedere dei controlli all’interno dei propri istituti. Proprio in considerazione dei successi dell’iniziativa, alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, il Comando di viale Innocenzo metterà in campo una seconda unità cinofila con la quale presidiare dei siti a rischio spaccio di droga ancora più efficacemente.

A novembre la Polizia Locale ha espletato, prima del suono della campanella, controlli nei pressi dell’Istituto “Pascoli” di via Mentana, dell’istituto scolastico “Paolo Carcano” in via Castelnuovo, dell’istituto scolastico professionale “Michelangelo” in via Canova, dell’istituto scolastico Liceo Scientifico Matilde di Canossa in via Balestra, oltre che nelle zone della città con alta concentrazione di studenti (fermate degli autobus, stazioni ferroviarie etc).

I risultati

Al termine del mese sono stati complessivamente identificati 49 ragazzi, mentre nel corso delle ispezioni sono stati trovati e sequestrati 17,54 grammi di marijuana e 0,8 di hashish. Un minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano per detenzione ai fini di spaccio poiché aveva con sé, nei pressi della stazione Como Borghi, 9,6 grammi di marijuana, cinque ragazzi invece sono stati segnalati al Prefetto come assuntori poiché sorpresi con modiche quantità. Dall’inizio dell’anno sono state denunciate 4 persone, 9 segnalate, e sono stati sequestrati 29 grammi di marijuana e 113 grammi di hashish ed identificate un totale di 155 persone.