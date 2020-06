Controlli anti-covid: i carabinieri di Cantù sospendono tre attività

I Carabinieri di Cantù, durante i controlli legati alla movida e alle regole anti contagio, hanno chiuso tre locali pubblici, per non aver rispettato i vincoli legati al contenimento del Covid-19, ma anche perché nei locali sono stati trovati lavoratori in nero.

I controlli dell’ultimo fine settimana, spiegano i militari, hanno avuto lo scopo di sorvegliare che la movida del week-end non diventasse un problema grave per il mantenimento sotto controllo dell’emergenza da Covid-19. Per questo motivo gli uomini dell’Arma di Cantù e il personale del N.I.L. di Como hanno controllato le attività che somministrano alimenti e bevande e hanno riscontrando tante violazioni legate all’omissione di informazioni, alle modalità di accesso, alla mancata pulizia o sanificazione, alle precauzioni igieniche personali, al distanziamento, alla gestione spazi comuni e alla misurazione della temperatura ai tavoli, ma hanno anche potuto certificare la presenza di posizioni di lavoro irregolari.

Alla fine dei controlli, sono state erogate multe per un totale di oltre 7 mila euro e, appunto, è stata disposta la chiusura provvisoria di 3 attività commerciali.